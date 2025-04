Rimini: Danni e deterioramenti: sostituzione degli ascensori nel sottopasso di via Lagomaggio

Rimini – Sono in programma lavori di sostituzione degli ascensori nel sottopasso di via Lagomaggio, situato nelle vicinanze della linea ferroviaria. Gli impianti attuali, installati nel tempo, hanno subito numerosi danni e deterioramenti, rendendo necessario l’intervento di rinnovo. Le principali criticità riscontrate riguardano le pulsantiere, l’impianto elettrico, le strutture di accesso e, più recentemente, anche la struttura di supporto. La ditta incaricata della manutenzione ha evidenziato come queste problematiche impediscano di mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza, portando alla loro disattivazione e rimozione. Il progetto prevede l’installazione di nuovi ascensori e interventi di sistemazione delle aree ciclo-pedonali nelle vicinanze, con un investimento complessivo di circa 170 mila euro. I lavori sono finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sottopasso, già oggetto di interventi di manutenzione straordinaria negli anni passati.