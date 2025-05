Rimini, Davide Barzan sfrutta la notorietà acquisita nel caso di Pierina Paganelli e trasforma le critiche in successo: boom di vendite per la linea di merchandising “Bardav”

Davide Barzan, noto criminalista divenuto personaggio televisivo per il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, ha deciso di reagire alle critiche e alle inchieste giornalistiche con un’iniziativa imprenditoriale insolita: il lancio di una linea di merchandising ispirata ai tormentoni e alle polemiche nate attorno alla sua figura, rilanciata dalle Iene.

Il sito bardav.shop, attivo da appena due giorni, ha già registrato un sorprendente boom di vendite con oltre 12mila pezzi acquistati. Tra cover per smartphone, borracce, borse, sneakers, infradito e soprattutto t-shirt, il marchio “Bardav” è diventato un vero e proprio fenomeno virale sul web.

L’idea nasce dalla volontà di Barzan di trasformare gli attacchi mediatici, che lo hanno visto coinvolto in vicende controverse legate all’attività professionale e a indagini su un suo associato, in un modo per ribadire la propria libertà di espressione con ironia e creatività. Ogni articolo della collezione è pensato come un simbolo di resilienza e di autoconsapevolezza, rivolto a chi non teme di schierarsi e di affrontare le critiche con leggerezza ma determinazione.

Il successo immediato di questa iniziativa dimostra come la risposta originale e imprenditoriale alle difficoltà possa coinvolgere un pubblico ampio e variegato, facendo di Barzan non solo un personaggio pubblico, ma anche un esempio di come si possa “prendere posizione” senza rinunciare all’ironia.