Rimini. DESIGN YOURSELF – Un ottobre ricco di appuntamenti con 4 laboratori + 1

Un ottobre ricco di appuntamenti e opportunità per chi vuole sviluppare la consapevolezza dei propri talenti a partire dagli errori. “Design Yourself” è il progetto rivolto ai giovani talenti (in)compresi che si propone di aiutare i partecipanti a mettere a fuoco le proprie potenzialità.

Dal 13 ottobre al 4 novembre nella sede del Laboratorio Aperto si alternano 10 pomeriggi per sviluppare 4 diversi laboratori +1: dalla scuola di fallimento, agli stereotipi legati al mondo del lavoro, dalle pratiche per mettere a fuoco cosa si vuole fare nel futuro alle tendenze nel mondo del lavoro. Inoltre si terrà anche un laboratorio pratico di video editing, sempre rivolto ai giovani.

Design Your self è rivolto a ragazzi tra i 14 e i 35 anni e ha lo scopo di guidarli alla scoperta di loro stessi e

orientarli verso scelte consapevoli in campo personale e professionale. Tutte le attività proposte sono destinate a ragazze e ragazzi che non hanno concluso il proprio percorso di studi o lo hanno concluso e sono incerti sul proprio futuro. Il progetto è promosso dalla Provincia di Rimini insieme a Fondazione Piano Strategico di Rimini, alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, CESCOT ed è finanziato nell’ambito del bando UPI Azione ProvincEgiovani 2021.

Ecco il programma

La Scuola di Fallimento

Il laboratorio che ti insegnerà a trasformare gli errori in opportunità ed a guardare agli errori da una prospettiva diversa.

Due pomeriggi per apprendere metodi, strumenti e tecniche per sviluppare un mindset antifragile, e stimolare la consapevolezza del tuo talento valorizzando i buoni errori.

Attraverso la metodologia del gioco imparerai a:

-Aumentare il grado di accettazione dell’errore e del fallimento

-Analizzare l’errore e i fallimenti per trasformarli in opportunità

-Sviluppare competenze trasversali

-Rafforzare la fiducia in sé e negli altri

13 – 14 OTTOBRE 14.00-18.00

@LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO

ISCRIVITI link: https://forms.gle/zcaVoaf32EPGs9R77

IL LABORATORIO È GRATUITO, I POSTI SONO LIMITATI

Scopri di più sulla Scuola di Fallimento: https://www.scuoladifallimento.com

Stereotipi legati al mondo del lavoro e della formazione

Le scelte di carriera sono influenzate da stereotipi e pregiudizi spesso imposti senza una logica.

Un pomeriggio di confronto e discussione con chi ha abbattuto questi stereotipi e perseguito i propri sogni non curandosi dei luoghi comuni.

Discuteremo di lavori e professioni che nell’immaginario comune sono considerati poco attraenti o legati a stereotipi anche di genere.

16 ottobre 17.00 – 18.30

@LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO

ISCRIVITI link: https://forms.gle/qUQsNHnHVA3NM6Ex8

Explore your future

Un laboratorio interattivo e innovativo per mettere a fuoco cosa “vuoi fare da grande” e costruire un piano per arrivarci.

Attraverso una serie di attività individuali creative e divertenti e ad alcune riflessioni di gruppo riuscirai a:

identificare il proprio talento sui cui costruire le future scelte di carriera.

riflettere su quei futuri personali che desideri (e cosa fare per raggiungerli),

riconoscere le strada che non desideri percorrere e che sarebbe meglio evitare.

Le attività laboratoriali si suddivideranno in 3 mezze giornate.

23 ottobre 14.00 – 18.00

24 ottobre 14.00 – 18.00

4 novembre 9.30 – 13.30

@ LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO

ISCRIVITI link: https://forms.gle/aKihQjYcfdJ7aLa9A

Corso intensivo di VIDEO EDITING

Un laboratorio pratico di tre giornate, per un totale di 12 ore, nel quale imparerai a progettare un video partendo dall’idea, passando per la regia e la fotografia, fino all’editing.

19 ottobre 14.00 – 18.00

24 ottobre 14.00 – 18.00

26 ottobre 14.00 – 18.00

@ Cescot Rimini, via Clementini 31

ISCRIVITI link: https://forms.gle/aHozompiVWgkFQoXA

Tendenze presenti e future del mondo del lavoro

Un pomeriggio per scoprire quali sono i mestieri del futuro e quali saranno le competenze richieste per una carriera brillante e all’avanguardia.

Scopriremo quali saranno le professioni più richieste da qui al 2030, i principali trend che ridefiniranno gli impieghi entro i prossimi anni e quali sono i percorsi formativi più adatti per intraprendere una carriera di successo e innovativa.

25 ottobre 17.00 – 18.30

@LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO

ISCRIVITI link: https://forms.gle/wyhzLMbKPNwfezeJ9

Progettazione e realizzazione dell’evento finale “Design Yourself”

Diventa protagonista e progetta il primo evento di orientamento formativo e professionale creato dai giovani per i giovani. L’iniziativa sarà la tua occasione di trasmettere ai ragazzi e le ragazze del territorio le conoscenze acquisite durante il percorso di “Design Yourself” per aiutarli nel loro percorso di orientamento. Questo laboratorio ti darà quindi la possibilità di metterti in gioco e dare un contributo positivo al territorio in cui vivi, oltre ad acquisire competenze utili nel campo dell’event management e del network management.

Se sei interessato iscriviti qui https://forms.gle/d5ftA29veAvgJiEt8

Per informazioni:

email: [email protected]

Tel. +39 353 404 3126

Comune di Rimini