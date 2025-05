Rimini. Detenuto tenta la fuga dal carcere Casetti: fermato da un agente di sorveglianza

Un detenuto di 26 anni, originario dell’Etiopia, è stato arrestato lo scorso 7 luglio al parco Fabbri di Rimini con l’accusa di tentato omicidio. Dopo una settimana di detenzione nel carcere dei Casetti di Rimini, ha tentato di evadere ma è stato fermato da un agente della polizia penitenziaria durante un normale turno di sorveglianza.

Il poliziotto ha visto il detenuto mentre cercava di superare la recinzione dell’area giochi destinata ai colloqui con i minori. Non appena si è reso conto della presenza dell’agente, il detenuto ha deciso di desistere e si è nascosto nell’area verde. La fuga è stata sventata e il detenuto è stato riportato in cella. Il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria ha elogiato l’agente per essere riuscito a mantenere il controllo nonostante le difficoltà organizzative e lo stress.