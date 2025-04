Rimini. Diritto allo studio, le agevolazioni per l’abbonamento al trasporto scolastico si allargano anche alle famiglie monogenitoriali

Le riduzioni per il trasporto scolastico degli under 14 si ampliano anche alle famiglie composte da un solo genitore e con un figlio a carico. Anche per l’anno scolastico appena iniziato infatti l’amministrazione comunale ripropone le agevolazioni per l’abbonamento al servizio di trasporto scolastico, volute per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie riminesi con condizioni socio-economiche più delicate e fragili.

La misura ricalca quanto già previsto negli anni precedenti, confermano la riduzione del 50% del costo dell’abbonamento destinata ai nuclei famigliari in cui sono presenti almeno tre minori fino ai 14 anni di età e con indicatore Isee di valore pari o inferiore a 25mila euro. Quest’anno si aggiunge però un’importante novità: potranno infatti richiedere il dimezzamento dell’abbonamento anche i nuclei monogenitoriali, dove cioè è presente un minore attualmente riconosciuto da un solo genitore, con Isee sempre pari o inferiore a 25mila euro.

“Una novità che oltre ad ampliare lo spettro di studenti destinatari della misura, rappresenta la volontà da parte dell’Ente di intercettare le nuove e diverse esigenze delle famiglie di oggi, come quelle composte da un solo genitore, una realtà sempre più diffusa e in crescita, anche a Rimini, dove questa tipologia rappresenta circa il 12% del totale – sottolinea la vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini Chiara Bellini – Anche recentemente sono stati pubblicati studi mirati che certificano la maggiore esposizione alla povertà dei nuclei monogenitoriali, composti per la maggior parte – ma non solo – da madri sole con figli a carico. Un fenomeno che esula dalla dimensione territoriale, ma che come Amministrazione abbiamo scelto di non trascurare, inserendolo nelle politiche di sostegno al diritto allo studio”.

Il valore dimezzato dell’abbonamento sarà poi integrato e corrisposto dal Comune direttamente a Start Romagna, gestore del servizio e aggiudicatarie dell’appalto per il servizio di trasporto. Tutte le informazioni per verificare se si possiedono i requisiti e le modalità per accedere al contributo saranno comunicate via mail dall’Amministrazione Comunale direttamente alle famiglie titolari di abbonamento di trasporto scolastico.

Comune di Rimini