Rimini. Diritto allo studio, mense, trasporti e edilizia scolastica. Ieri l’incontro tra l’Amministrazione comunale e gli otto dirigenti scolastici del primo ciclo

Diritto allo studio, mense, trasporti, edilizia scolastica e, più in generale, un raccordo istituzionale tra Amministrazione comunale e dirigenti scolastici del primo ciclo. Questi i temi principali toccati ieri pomeriggio nell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Rimini – rappresentata dalla vicesindaca con delega ai servizi educativi, Chiara Bellini, e dall’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli – e i dirigenti scolastici degli otto dirigenti scolastici riminesi del primo ciclo (a rappresentare i sette circoli comprensivi più quello della scuola media “Bertola”).

L’incontro è stato l’occasione, sia per alcuni aggiornamenti tecnici da parte dell’Amministrazione comunale (come lo stato di avanzamento di alcuni interventi di edilizia scolastica) che per un confronto relativo all’organizzazione dei diversi servizi di diritto allo studio (in particolare mense e trasporto pubblico) in previsione del prossimo anno scolastico 2023/2024.

“Un confronto – hanno spiegato gli assessori Bellini e Morolli – cordiale e positivo, utile non solo per gestire al meglio gli aspetti tecnici, ma anche per leggere in maniera sinergica i bisogni e le necessità emergenti da parte delle famiglie. Ovviamente con ognuno di loro, singolarmente, lavoriamo caso per caso sulle singole necessità, ma l’obbiettivo di questi incontri è strutturare una relazione corale che ci metta nella condizione di pianificare sempre meglio e in anticipo i servizi a supporto delle scuole ma, soprattutto, delle e degli studenti riminesi”.