Rimini. Disabile al 100% non può usare i mezzi pubblici: gli autisti non garantiscono assistenza

Una donna di 63 anni, disabile al 100%, ha denunciato di non riuscire a utilizzare i mezzi pubblici nella sua città, poiché gli autisti si rifiutano di abbassare la pedana per l’accesso. Questo le impedisce di raggiungere luoghi cruciali, come l’ospedale per le sue cure mediche settimanali. Secondo il regolamento interno, gli autisti dovrebbero assistere le persone con disabilità, ma la donna ha dovuto spesso contare sull’aiuto dei passeggeri. In un episodio del 19 aprile, un autista ha messo in dubbio la sua invalidità e ha rifiutato di abbassare la pedana, nonostante la donna possieda una certificazione medica. Recentemente, è stata fatta scendere in una fermata non desiderata, costringendola a rimanere al sole in attesa del prossimo bus. La società di trasporti ha riconosciuto che alcune fermate non sono attrezzate e ha promesso di esaminare la querela e risolvere il problema.