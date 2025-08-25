Rimini, domani 26 agosto il Coordinamento Donne ACLI Emilia-Romagna al Meeting con “Un lavoro collettivo in un mondo dispari”

Il tema del lavoro femminile e delle disparità di genere sarà al centro dell’intervento del Coordinamento Donne ACLI dell’Emilia-Romagna domani, martedì 26 agosto, alle ore 17, presso lo stand C2 della Fiera durante il Meeting in corso a Rimini.

I saluti iniziali saranno affidati al presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia, a cui seguiranno gli interventi di Alessandra Righini, responsabile del Coordinamento Donne ACLI Emilia-Romagna, e di Manuela Angelini, referente del Coordinamento Donne ACLI di Rimini.

Durante l’incontro saranno presentati dati aggiornati sul gap che caratterizza la condizione femminile, insieme ai progetti già realizzati dal Coordinamento e alle iniziative in programma per il prossimo futuro. L’evento si propone come un momento di confronto e riflessione sull’importanza di promuovere lavoro collettivo e parità di opportunità in un contesto sociale ancora segnato da disparità di genere.