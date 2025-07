Rimini, domani, 8 luglio, sera jazz e blues con “Rural Blues, New Orleans Jazz” all’Arena

Domani, martedì 8 luglio alle ore 21:00, l’Arena Francesca da Rimini ospiterà un nuovo appuntamento di SGR Live 2025, che vedrà protagonisti Mecco Guidi e Gloria Turrini con il loro ultimo progetto musicale “G And the Doctors”, in una serata dal titolo evocativo: “Rural Blues, New Orleans Jazz”. Sul palco, insieme a loro, anche il trombettista Andrea Guerrini.

Come si legge nel comunicato diffuso oggi, lunedì 7 luglio, «dal 2010 i due musicisti condividono palchi, oltre alla produzione di cinque album, ognuno con un’identità definita, ognuno ad indicare quasi una pietra miliare del loro viaggio musicale». Un percorso artistico intenso, che attraversa diverse espressioni della musica nera e approda oggi alle radici del suono americano, tra blues rurale, jazz di New Orleans e rock’n’roll.

A differenza dei progetti precedenti, ricchi di collaborazioni, “G And the Doctors” nasce con una struttura più essenziale: «il duo fa da trave portante, rispecchiando così la cifra stilistica dei loro live». In questa versione live, oltre alla voce e batteria di Gloria Turrini e al pianoforte di Mecco Guidi, non poteva mancare la tromba di Andrea Guerrini, musicista che spesso arricchisce il progetto dal vivo, trasformando il duo in un trio.

Durante la serata sarà proposto anche il brano “A Rockin’ Good Way”, cover del celebre pezzo di Dinah Washington del 1960, realizzata con il featuring degli amici Lovesick Duo, in un omaggio ricco di energia e storia musicale.

Tutti gli appuntamenti di SGR Live 2025 ospitano inoltre un desk informativo della Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca sul dolore, nel sostegno alle persone che ne soffrono e nella promozione della formazione e della comunicazione sociale.

L’ingresso è libero e la serata si preannuncia come un’esperienza coinvolgente per gli amanti del jazz e del blues.