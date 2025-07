Rimini, domani a San Martino in Riparotta i funerali di Silvio Urbinati, l’uomo deceduto nell’incidente sulla via Emilia

Il dolore per la tragedia che ha colpito la comunità riminese si fa concreto con l’annuncio delle celebrazioni funebri per Silvio Urbinati, il 54enne rimasto vittima di un grave incidente in scooter lo scorso sabato lungo la via Emilia a San Martino in Riparotta.

La famiglia e gli amici si preparano a dare l’ultimo saluto all’uomo con una veglia funebre in programma questa sera alle 20.30 presso la chiesa di San Lorenzo di Correggiano. Domani, giovedì, sarà celebrato il funerale nel teatro adiacente alla stessa chiesa, con inizio alle 16.

Un evento che richiama tutta la comunità a condividere il lutto e a ricordare la figura di Urbinati, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo.