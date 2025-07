Rimini, domani al Palacongressi l’evento regionale di Confartigianato Emilia-Romagna “Insieme ogni giorno”

Si terrà domani, martedì 22 luglio, al Palacongressi di Rimini (via della Fiera 23), l’evento annuale di Confartigianato Emilia-Romagna intitolato “Insieme, ogni giorno – Passione e visione, persone che fanno la differenza”. L’iniziativa prenderà il via alle ore 17.30 e riunirà rappresentanti delle strutture regionali e provinciali dell’associazione, insieme a imprenditori, istituzioni e protagonisti dell’economia locale.

«L’appuntamento rappresenta un’occasione di incontro tra le strutture regionali e provinciali e il mondo dei nostri imprenditori – spiega Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna –. Un pomeriggio insieme, in cui il momento formativo si intreccia con il confronto delle esperienze e la convivialità». Servadei ha sottolineato che l’incontro sarà anche un momento di riflessione sull’attuale situazione economica e sociale della regione, grazie alla presenza di esponenti istituzionali di primo piano.

«Una giornata che rafforza la nostra capacità di dialogare con il mondo dell’impresa a tutti i livelli – ha aggiunto – e, al contempo, di mantenere un rapporto solido con le istituzioni. Un’occasione per contribuire, insieme, alla crescita del sistema economico regionale, consapevoli del ruolo politico che Confartigianato Emilia-Romagna può giocare a livello nazionale».

Tra i protagonisti della giornata anche Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini, che ha evidenziato il valore simbolico e pratico del ritorno dell’evento nella città romagnola: «Le aziende artigiane non solo rappresentano il cuore pulsante dell’economia dei nostri territori, ma alimentano il sistema economico coi valori del fare impresa e del dedicarsi alla qualità del lavoro. Siamo all’avanguardia con quella che chiamiamo ‘intelligenza artigiana’, che tiene insieme innovazione, competitività e attenzione al bene dei lavoratori e delle loro famiglie».

Cupioli ha sottolineato l’orgoglio per l’organizzazione dell’evento a Rimini, «grazie ad una struttura splendida e a un’accoglienza senza pari».

Il programma dell’evento

Ore 17.30 : Apertura dei lavori a cura di Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Emilia-Romagna

Ore 17.45 : Racconti di due esperienze significative: Davide Cortini, da imprenditore edile a campione europeo di hand-bike, e Igles Corelli, chef stellato, maestro della ristorazione italiana

Ore 18.30 : Tavola rotonda istituzionale con Vincenzo Colla (vicepresidente della Regione Emilia-Romagna), Marco Granelli (presidente nazionale di Confartigianato), Davide Servadei (presidente regionale Confartigianato). Modera Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino

Ore 19.15: Conclusioni a cura di Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna

L’evento si annuncia come un’occasione centrale per fare rete e valorizzare il ruolo dell’artigianato come motore di crescita, innovazione e coesione sociale nella regione.