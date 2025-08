Rimini, domani sera gli “Orsi Bipolari” in concerto all’Arena Francesca da Rimini per SGR Live

Saranno le voci vellutate degli “Orsi Bipolari” a scaldare l’atmosfera dell’Arena Francesca da Rimini, domani sera, martedì 5 agosto, per un nuovo appuntamento di SGR Live, la rassegna musicale curata e promossa dal Gruppo SGR con il patrocinio del Comune di Rimini.

L’evento inizierà alle 21:00, con un viaggio musicale dal titolo “Soul Swing International Ballads”, una rivisitazione soul-swing delle più celebri ballate internazionali, pensata per “tutti i tipi di mammiferi terrestri. Da un polo all’altro. Soprattutto gli orsi”.

Il trio protagonista della serata è composto da:

Giulia Vallisari , ukulelista e cantante dalla “voce vellutata, come la pelle d’orso”;

Davide Romagnoni , voce storica dei Vallanzaska, chitarrista, scrittore e illustratore;

Gianluca Mancini, pianista e artista di live electronics che “suona, canta, dirige e tiene unita la variegata compagnia”.

Nel repertorio, brani iconici della musica internazionale, da “I’m on fire” di Bruce Springsteen a “Toxic” di Britney Spears, passando per “True Colors” di Cindy Lauper e “Natural Woman” di Aretha Franklin, fino ad alcuni standard jazz. Ampio anche lo spazio per le sonorità italiane, con omaggi a Paolo Conte, Renato Carosone, Matia Bazar e ai Righeira, senza dimenticare incursioni nella bossa nova con La ragazza di Ipanema e nell’universo alternativo di Manu Chao.

Come in tutte le serate della rassegna, sarà presente un desk informativo della Fondazione ISAL, attiva nella ricerca sul dolore cronico, formazione, comunicazione sociale e sostegno alle persone che soffrono.

SGR Live continua a essere un’occasione per coniugare musica di qualità, socialità e solidarietà, in una cornice suggestiva nel cuore di Rimini.