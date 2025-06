Rimini: domani torna la Shopping Night, come tutti i mercoledì d’estate nel centro storico

Il Comune di Rimini non dimentica la Rimini Shopping Night, l’appuntamento estivo che animerà il centro storico ogni mercoledì sera per tutta la stagione estiva. L’iniziativa prevede l’apertura serale dei negozi fino alle 23:30, per offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di vivere la città in modo nuovo e coinvolgente.

La Shopping Night non è solo un’occasione per fare acquisti, ma anche un momento dedicato a food, musica, arte e cultura. Numerose attività commerciali, botteghe e locali aderiranno all’evento, creando un’atmosfera vivace e festosa nelle vie del centro storico.

Inoltre, per valorizzare ulteriormente le ricchezze culturali di Rimini, i musei cittadini saranno aperti in orario serale dalle 21 alle 23, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire o riscoprire le bellezze artistiche del territorio sotto una luce diversa.

L’iniziativa è organizzata a cura di CNA Rimini e rappresenta un’importante occasione per promuovere il commercio locale, la cultura e l’intrattenimento durante le calde serate estive.