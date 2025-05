Rimini. Domenica 11 maggio tutti in sella con Bimbimbici

Domenica 11 maggio le strade di Rimini si animeranno con l’allegria di Bimbimbici, l’iniziativa dedicata ai più piccoli che trasformerà la città in un percorso ciclabile a misura di famiglia. Promosso da FIAB (federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) insieme alle volontarie e ai volontari dell’Associazione Pedalando e Camminando, l’evento prevede una pedalata festosa da Piazza Tre Martiri (ritrovo alle ore 9) fino al mare e a Borgo San Giuliano, seguita da una merenda all’arrivo e dalla possibilità di ricevere in dono una bicicletta rigenerata grazie al progetto RI-CICLO di Fiab Rimini, pensato per favorire l’inclusione e la diffusione dell’uso della bicicletta fin dalla giovane età.

La giornata sarà anche l’occasione per premiare le classi vincitrici del progetto Mobilityamoci, che negli scorsi mesi ha visto studenti, famiglie e insegnanti protagonisti di un percorso educativo sulla mobilità lenta. A distinguersi per chilometri ‘verdi’ percorsi sono stati l’Aula Delfini della scuola dell’infanzia Albero dei bambini (43.959 km), la classe 3A della scuola primaria Gianni Rodari (86.792 km) e la classe 1G della scuola secondaria di primo grado Alfredo Panzini (62.295 km).

Il progetto Mobilityamoci, promosso dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del Comune di Rimini, si è svolto dal 13 gennaio al 13 aprile e ha coinvolto 635 studenti di 28 classi tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Grazie a un calendario della mobilità digitale sviluppato in collaborazione con il Sistema Informativo comunale, gli alunni hanno potuto registrare i propri spostamenti quotidiani effettuati in modo sostenibile: a piedi, in bicicletta o utilizzando il pedibus. Un’esperienza partecipata che ha coinvolto anche le famiglie, creando una rete virtuosa tra scuola e territorio.

In parallelo, continuano gli incontri informativi e il supporto organizzativo da parte dell’amministrazione comunale, in sinergia con Antheas, rivolti ai genitori volontari, con la prossima partenza prevista per la ‘Linea dei Padulli’ in direzione della Scuola Montessori. Attualmente le linee attive in città sono 16, suddivise tra quelle gestite dai volontari dell’Associazione Antheas e quelle coordinate dai gruppi CiViVo.

Con progetti come Mobilityamoci e iniziative come Bimbimbici, Rimini continua a promuovere uno stile di vita più sostenibile partendo proprio dai suoi cittadini più giovani.

In caso di maltempo la pedalata di Bimbimci non si terrà domenica 11 maggio dalle 9 in piazza Tre Martiri ma si svolgerà domenica 18 maggio con ritrovo in piazza Cavour (ore 9).

Comune di Rimini