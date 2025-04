Rimini. Domenica 29 settembre l’operazione di disinnesco e brillamento di un ordigno a Santa Giustina

In seguito alle riunioni tecniche coordinate dalla Prefettura di Rimini, sono stati definiti tempi e modalità con cui, domenica 29 settembre, sarà fatto brillare dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) l’ordigno bellico inesploso risalente alla seconda Guerra mondiale rinvenuto a Santa Giustina.

In seguito al rinvenimento dell’ordigno in via Premilcuore (angolo via Budriolo) durante un’attività di bonifica sistematica bellica propedeutica all’esecuzione di lavori per la costruzione della variante stradale “Santa Giustina di Rimini”, la Prefettura di Rimini ha interessato il Comando delle Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova che ha disposto l’intervento degli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) che hanno provveduto ad identificare la tipologia dell’ordigno (una bomba d’aereo da 250 lbs modello G.P. MK IV, di fabbricazione inglese) e a predisporre le azioni preliminari per l’operazione di messa in sicurezza dell’ordigno stesso.

Comune di Rimini