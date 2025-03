Rimini, domenica “maratona gospel” al Mamì Bistrot con JNR Robinson & Friends

Un’intera giornata consacrata alla musica gospel. Da un progetto di Christine Joan, domenica prossima 30 marzo, al Mamì Bistrot di Rivabella, torna la rassegna “Sisters in the Spirit Music Box” (Vol.3) che, al grido di “Lift Up Your Voices”, propone una maratona Gospel con JNR Robinson & Friends.

A differenza delle altre domeniche, questa volta l’evento sarà spalmato per l’intera giornata con un prologo mattutino alle 9 ed il Laboratorio di Massi Corsaro, musicista di handpan, dalle ore 11.

Protagonista assoluto dell’evento, direttamente da Londra, sarà JNR Robinson, cantante gospel professionista con oltre 35 anni di esperienza nell’esibizione e nell’insegnamento. Cantautore, produttore ma anche attore cinematografico, JNR Robinson ha ricevuto nel 1994 in Gran Bretagna per la sua formidabile carriera il premio “Best Male Gospel Vocalist”.

Special Guest della domenica sarà il coro “Cervia Gospel Soul” diretto da Fausta Molfini. Nel roster artistico anche Anacleto Gambarara dell’Accademia “Distretto Della Musica APS”, l’associazione che dal 2013 é impegnata a promuovere la musica per tutte le età (collabora stabilmente con il Conservatorio Rossini di Pesaro). A completare la line-up Massi Corsaro al Handpan, con melodie che ispirano e toccano l’anima, e Devon Mile (Messenger of light).

Al Mamì, dunque, andrà in scena “Lift Up Your Voices”, la prima maratona gospel al mondo. Non una “corsa fisica”, ma un’esperienza vocale e spirituale aperta a tutti: “Sarà una giornata straordinaria – spiega l’art-director Christine Joan – che vuole celebrare l’unità, l’amicizia e la bellezza della vita. Il claim é: unisciti a noi per esplorare il tema del cambiamento e condividere un messaggio universale di speranza e rinascita”.

Lo spettacolo serale (dalle ore 20.30), come detto, sarà preceduto, dalle 9 del mattino, dal sound di Anacleto Gambarara dell’Accademia Distretto Della Musica APS, talentuoso sassofonista, rinomato per la profondità emotiva e l’espressività che riesce a trasmettere attraverso la sua musica. Sarà lui ad accompagnare il pubblico nel momento del brunch.

Alle 11, invece, spazio al Laboratorio di Massi Corsaro, grande performer di handpan noto per le sue melodie emozionanti e il suo approccio unico a questo affascinante strumento. Attraverso le sue performance e i suoi workshop, Massi condivide non solo la sua esperienza tecnica, ma anche la profondità emotiva e la creatività che, da sempre, caratterizzano la sua arte.

