Rimini. Donna investita sulle strisce pedonali: sbalzata violentemente, ma non è grave

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Rimini in via Rosmini, al numero civico 16. Una donna di 67 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali da un’auto Peugeot guidata da un uomo di circa 60 anni che stava procedendo in direzione mare.

Nonostante sia stata sbalzata violentemente contro il cofano dell’auto, la donna sembra non aver riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute prontamente due pattuglie della polizia municipale: una per effettuare i rilievi del sinistro e l’altra per gestire il traffico che ha subito rallentamenti.