Rimini. Dopo sei anni torna la “Festa de’ Borg”, dal 6 all’8 settembre 2024

TACA BILOZ è il titolo della 22esima edizione della “Festa de’ Borg” che ritorna a Rimini dopo una pausa di ben sei anni nel fine settimana del 6-7-8 settembre 2024 al Borgo San Giuliano.

La Festa de Borg può considerarsi una festa identitaria per i riminesi; fin dalla prima edizione nel 1979 ha suscitato una sorta di orgoglio per il piccolo borgo ma ben presto si è allargato a tutta la città, grazie alla sua capacità di rileggere la nostra storia e farne tesoro comune.

L’edizione 2024 celebra la storia di Rimini e dei riminesi, ripercorrendo gli ultimi 100 anni di storia della musica, danza e buon vivere che hanno caratterizzato la Riviera, dagli anni “ruggenti” del primo dopoguerra, al boom economico degli anni sessanta, per poi passare all’epopea delle “disco” ed un omaggio al “clubbing” riminese. Il tema è stato sviluppato attraverso quattro incontri ed una rassegna cinematografica, con l’evento “Esco in scarana” (dal 1° agosto a 8 settembre) mentre nei giorni della Festa, la protagonista sarà la musica dal vivo.

La Festa de Borg 2024 sarà quindi un grande juke-box a cielo aperto, dove sarà possibile rivivere le musiche che hanno animato le notti riminesi, come in una giostra del tempo, senza soluzione di continuità nel dedalo di viuzze e piazzette. Una vera sfida per La Società de Borg che ha “orchestrato” oltre 60 artisti distribuiti in 10 punti spettacolo a sera ed una squadra di quasi 200 volontari per gestire i 7 stand gastronomici, la pesca e la lotteria. Nel Juke-Box borghigiano non “gireranno” solo i dischi (anche quelli originali a 78 giri) ma soprattutto la musica sarà “suonata” dal vivo grazie a 18 complessi / band di cui 3 grandi orchestre dedicate al liscio mentre 3 saranno i DJ Set animati da protagonisti delle notti in Riviera.

Rispetto alle ultime edizioni, non ci sarà un vero e proprio spettacolo iniziale; gli organizzatori hanno voluto ritornare all’origine, quando nelle prime edizioni, la Festa si sviluppava esclusivamente nel Borgo. Confermato l’attesissimo spettacolo piro-musicale di domenica sera, a conclusione dell’evento, quest’anno affidato, per la prima volta a Fonti Pirotecnica.

Riconfermata altresì la rischiosa formula dell’evento: tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, con la sfida di sostenere la Festa attraverso il sostegno dei riminesi tramite la Lotteria e gli stand gastronomici dei volontari.

Dal fitto programma segnaliamo:

PROGETTO ATUSS

Partnership prestigiosa per la Festa de Borg 2024, con la promozione del progetto ATUSS “Rimini, di verde e di blu. Città di mare per l’economia verde e blu (2021-2027)” del Comune di Rimini che utilizzerà il palcoscenico della Festa per presentare le nuove strategie di sviluppo urbano sostenibile a partire dalla riqualificazione del portocanale (tratto ponte di Tiberio / ponte della resistenza). Nel contesto della Festa

verrà realizzato lo spettacolo “Ma Rèmin?” di e con Gianluca Reggiani (tutti i giorni della festa, ore 19 circa, nel Porto Antico) e l’allestimento dell’infopoint ATUSS (viale Tiberio) dove sarà possibile contribuire con la propria idea alla progettazione in corso.

IL GRANDE RITORNO DEL LISCIO

Ogni sera il palco principale del piazzale Tiberio ospiterà una grande orchestra per omaggiare la storia del folk romagnolo; si parte venerdì 6 settembre con l’orchestra Roberta Cappelletti, la regina del folk romagnolo, un volto noto al grande pubblico per le trasmissioni locali e la partecipazione ad eventi nazionali. Sabato 7 settembre, arriva l’orchestra di Edmondo Comandini, un virtuoso della fisarmonica. Domenica sera dedicata alla generazione zeta del liscio, con la giovanissima orchestra Santa Balera, reduci del successo all’ultimo Festival di Sanremo.

L’epopea del liscio rivive anche al Cinema Tiberio con l’appuntamento giornaliero delle 17:00 con il docufilm in tre puntate “Vai col liscio” presentato da Sky (ingresso gratuito).

DANCING NOTE GOLOSE

Nel chiostro della Chiesa di San Giuliano, sia sabato che domenica sera, il palco sarà il regno del “Concertino Italiano”, un quartetto capitanato dal Maestro Benedetto Franco Morri che ripercorrerà, in musica, le atmosfere dei dancing anni 50 e ’60.

Domenica pomeriggio ore 18:00 “Operetta Mon Amour” uno spettacolo teatrale che nasce col preciso scopo di divertire, e prospera in uno spazio al confine tra l’opera lirica e la commedia, tra il musical e la fiaba. Tra amori, sogni, gelosie e sovrani di Regni inesistenti, l’operetta si muove in uno sfondo esotico, naturalmente a tempo di Valzer!

IL ROCK

Dalle origini del Rock’n’roll con la selezione curata dagli Oaks (sabato sera in piazzetta Gabena) alla brit invasion ed oltre con i mitici Rangzen (domenica sera, Cortilone).

GLI ANNI 80

I bolognesi JUMP 80 eseguiranno dal vivo la travolgente musica degli anni 80 in due concerti con diversa scaletta (sabato al Cortilone / domenica in piazzetta Gabena) mentre la piazza sull’acqua (sabato / dominica) ospiterà esclusivi DJ Set con i protagonisti di alcune discoteche iconiche.

Radio Gamma sarà presente alla Festa con una postazione fissa capitanata da Gilberto Gattei (viale Tiberio)

LO SWING, IL TANGO E I BALLI POPOLARI

Tra le piazzette del borgo non mancheranno poi omaggi all’epoca rustica dei balli popolari (Fermento Etnico, domenica in via Padella), alla musica travolgente dello swing e alle canzoni popolari da osteria (Swing o Lele e Rosamundana sabato / domenica in piazzetta Pozzetto) e per piccoli gruppi, le pillole di tango proposte da Macabeo & Cabeceo (spazio Formami, domenica alle 18:00).

L’EPOPEA DELLE DISCO

La piazza sull’acqua, sarà dedicata all’epopea delle disco riminesi, attraverso una staffetta di storici DJ che si alterneranno alla console ne suggestivo scenario di fronte al Ponte di Tiberio. Si parte con l’omaggio alla Slego e Velvet (sabato) per poi passare alla selezione dei DJ curata da Betti Miranda (domenica) con i ritimi del Melody Mecca, Carnaby, Blow Up, Altro Mondo, Paradiso ed il gran finale con Bandiera Gialla ed Enzo Persueder.

GLI IMMANCABILI FUOCHI FINALI

Grande attesa per il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, anche questi a ritmo di musica, affidati quest’anno a Fonti Pirotecnica (prima volta al Borgo). Una selezione di cinque canzoni, storicamente distanti vent’anni l’una dall’altra, per attraversare questi ultimi 100 anni e raccontare una scoppiettante serata d’estate a Rimini (domenica ore 23:30).

GLI STAND DEI VOLONTARI

Uno dei pilastri della Festa sono i vari stand gastronomici allestiti dai volontari della Società de Borg che si cimentano in specialità romagnole e non solo. Dai classici fritti di pesce, alla trippa passando per la seppia coi piselli, alle piade romagnole igp in mille farciture, quest’anno il menù si allarga ai tagliolini alle vongole, hamburger e tigelle dagli abbinamenti accattivanti.

LA GRANDE LOTTERIA

Non mancherà la tradizionale Lotteria, una delle forme principali di sostegno della Festa. Con il semplice acquisto di un biglietto da 2 euro, si diventa promotori dell’evento. Anche quest’anno il primo premio è la nuova KIA PICANTO offerta da Ruggeri a cui fanno seguito altri 19 premi per un valore totale di oltre 18 mila euro, confermandosi tra le Lotterie più ricche in Provincia!

L’estrazione dei biglietti della lotteria si svolgerà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Tiberio. I biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito www.societadeborg.it, nella bacheca del Cinema, sulla stampa locale e sui social media della Società de Borg e resteranno a disposizione fino al 30/10/24.

