Rimini. Doppio incidente su via Popilia: donna investita dopo una collisione tra scooter

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 4 aprile, sulla via Popilia a Rimini, nei pressi del parco tematico Italia in Miniatura. L’episodio, avvenuto intorno alle 12.45, ha coinvolto due scooter e una vettura.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna di circa 35 anni stava guidando una Vespa Piaggio in direzione Rimini-Ravenna quando è entrata in collisione con un altro ciclomotore, un Scarabeo condotto da una giovane che si immetteva sulla via Popilia, proveniente dall’area di un fast-food. Testimoni hanno riferito che la Vespa aveva attivato la freccia destra, segnalando una possibile svolta verso il ristorante, il che ha spinto la giovane conducente dello Scarabeo a tentare di entrare nella corsia di marcia.

A seguito della collisione, la donna sulla Vespa è caduta e ha perso il casco. Purtroppo, nel momento in cui si trovava a terra, è stata investita da un’Audi in transito. I primi accertamenti indicano che l’impatto ha colpito la donna alla testa. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, inviando due ambulanze sul luogo dell’incidente, e ha disposto il trasferimento della ferita all’ospedale Bufalini di Cesena con un’eliambulanza.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro, coordinata dal comandante Andrea Colonna. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente le circostanze di quanto accaduto.