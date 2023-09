Rimini. Doppio sold out per Fabio Caressa e Alex Schwazer al Cinema Fulgor  e circa 700 persone presenti ai vari appuntamenti del Secondo Festival della Cultura Sportiva

Doppio sold out per Fabio Caressa e Alex Schwazer al Cinema Fulgor e circa 700 persone presenti ai vari appuntamenti del Secondo Festival della Cultura Sportiva. Il presidente dell’Associazione Culturale Sportellate Lorenzo Lari: “I numeri sono stati molto importanti, ma ci piace evidenziare il clima che si è respirato in ogni evento, un humus che ci consentirà di ampliare e articolare sempre più la nostra proposta nelle prossime edizioni”

“Ci speravamo, non era scontato, siamo molto soddisfatti dei 200 biglietti venduti e degli oltre 50 accrediti per i main event al cinema Fulgor con il vice direttore di Sky Fabio Caressa e il marciatore Alex Schwazer. In pratica un doppio sold out. Ma la risposta è stata importante in tutti gli eventi in calendario e fra speech, incontri, la mostra “Time out: gioco fermo” realizzata da Matteo Marchi, Cristiano Ragab e grazie alle fotografie messe a disposizione da Rimini Sparita alla Biblioteca Gambalunga e l’evento al Moab Court che ha visto le ragazzine e i ragazzini di Rinascita Basket Rimini protagonisti di un torneo di basket e di un incontro insieme a Riviera Basket Rimini, abbiamo registrato circa 700 presenze”. E’ un bilancio decisamente dal segno più quello tracciato dal presidente Lorenzo Lari dopo la seconda edizione del Festival della Cultura Sportiva organizzato dall’associazione culturale Sportellate con la collaborazione della Shark Sport Events e il sostegno e il patrocinio del Comune di Rimini.

Un bilancio più che positivo non tanto e non solo per i numeri, ma anche per il clima che si è respirato nei vari momenti nel cuore della città. “Il Festival, che nasce dal nostro amore per lo sport nella sua accezione più nobile del termine, ha l’intento di creare spazi di discussione e ascolto per amanti dello varie discipline e delle loro storie, persone interessate ad approfondire anche gli aspetti meno noti con l’obiettivo di favorire la diffusione di un concetto di “cultura sportiva” fondato sulla condivisione e la voglia valorizzare concetti come l’educazione sportiva e l’inclusione. Se le serate sold out con i personaggi di punta sono fondamentali per la sostenibilità del format, ci piace evidenziare la partecipazione fisica ed emotiva a tutti gli appuntamenti: un humus che ci consentirà di ampliare e articolare sempre più la nostra proposta nelle prossime edizioni, in cui andremo a esplorare i temi di strettissima attualità ma anche i valori fondanti del mondo sportivo” chiosa Lari.