Rimini. “Dossoman” in azione: installato e rimosso due volte un dosso in Via Orsoleto

Il 27 gennaio scorso, è stato installato e poi rimosso da qualcuno un dosso sulla strada di via Orsoleto a Rimini. Nella scorsa notte, il “dossoman” è tornato all’opera e ha nuovamente rimosso il dosso, che era stato posizionato sulla carreggiata. L’amministrazione comunale è stata dunque costretta a intervenire una volta di più. Via Orsoleto è una strada molto frequentata per raggiungere Viserba dal casello dell’autostrada A14 e il dosso era stato installato per garantire la sicurezza dei cittadini.