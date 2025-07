Rimini: dramma evitato al Ponte di Tiberio, donna salvata in extremis da tentativo di suicidio

Questa mattina di giovedì 3 luglio, attorno a metà giornata, si è verificato un episodio di emergenza alla piazza dell’acqua del Ponte di Tiberio, a Rimini. Una donna, che si trovava in compagnia del marito, ha manifestato intenzioni suicidiarie, allarmando chi era presente sul posto.

Grazie alla pronta segnalazione, si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi: Polizia, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 sono intervenuti con rapidità per prestare assistenza alla donna. Dopo le prime cure sul luogo, la signora è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Infermi per un trattamento più approfondito.

L’intervento coordinato e veloce ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l’efficacia del sistema di emergenza cittadino in situazioni di crisi. Le autorità rimangono in stretto contatto con la famiglia per supportare la donna nel suo percorso di recupero.