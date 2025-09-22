Cronaca. Rimini, dramma in via Macanno: 43enne senza battito dopo lo schianto, rianimato sul posto e trasportato al Bufalini di Cesena

Un pomeriggio di paura e di dramma ieri, domenica 21 settembre, lungo via Macanno a Rimini, la strada che costeggia il Centro Gros. Uno scontro violentissimo tra uno scooter Malaguti e un’auto Seat con due persone a bordo ha ridotto in fin di vita un uomo di 43 anni, soccorso in condizioni disperate.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava viaggiando da Riccione verso Rimini, quando ha affrontato una doppia curva a “S” in fase di sorpasso. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, è sopraggiunta la vettura. Inevitabile l’impatto, descritto come di enorme violenza.

Il centauro è rimasto riverso sull’asfalto, privo di coscienza e senza battito. In quei momenti drammatici si è rivelata decisiva la presenza di un bagnino di salvataggio di passaggio, che non ha esitato a praticare immediatamente le manovre di rianimazione. Dopo alcuni interminabili minuti, il cuore del 43enne ha ripreso a battere.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno proseguito gli interventi d’urgenza, intubando il paziente, mentre la Polizia di Stato ha gestito la chiusura completa della strada e delle laterali per permettere le operazioni di soccorso. Infine, l’arrivo dell’elisoccorso ha consentito il trasferimento dell’uomo al Bufalini di Cesena, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

La città si stringe ora nella speranza che quel coraggio improvvisato, capace di riportare in vita lo scooterista sul ciglio della strada, diventi la scintilla che lo aiuti a superare una battaglia ancora tutta da combattere.