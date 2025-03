Rimini. Due arresti per spaccio nella serata di lunedì. L’intervento della Polizia locale

Sono stati due gli arresti legati alla vendita di droga effettuati dalla Polizia Locale nella serata di ieri, lunedì 2 settembre, durante un ordinario servizio di controllo e di supervisione della zona del lungomare.

Il primo arresto è avvenuto quando la squadra giudiziaria ha notato un ragazzo ricevere del denaro e nasconderlo nelle parti intime. Dopo aver fermato l’acquirente e avergli trovato 5 grammi di cocaina addosso, gli agenti hanno perquisito lo spacciatore, scoprendo che aveva con sé altre 23 confezioni di cocaina, per un totale di 15 grammi, oltre a 350 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato così arrestato e questa mattina è atteso davanti al Tribunale di Rimini per la convalida, mentre il ‘cliente’ è stato segnalato alla Prefettura competente.

Nella stessa serata, gli agenti hanno bloccato un secondo tentativo di spaccio tra un uomo e una coppia, appostati dietro a una cabina. Intervenuta sul posto, la DPG ha segnalato alla Prefettura il ragazzo della coppia per aver acquistato 2 grammi di hashish e tratto in arresto con l’accusa di spaccio la persona che glieli aveva ceduti.

