Rimini, due bambini trascinati al largo dalla corrente: intervento provvidenziale della bagnina

Dopo gli episodi della mattinata a Bellariva, anche nel pomeriggio di domenica 24 agosto la spiaggia di Rimini Sud ha registrato un intervento di salvataggio decisivo. Intorno alle 16:30, due bambini sono stati trascinati al largo dalle forti correnti al bagno 70, in una situazione di reale pericolo.

A intervenire prontamente -si legge sui RiminiToday – è stata Denise Martinini, addetta al salvataggio, che con l’ausilio del moscone ha riportato in sicurezza i piccoli, entrambi di circa 9-10 anni. Al momento dell’episodio era issata la bandiera rossa, indicatore di condizioni marine pericolose.

“È fondamentale non ignorare mai le indicazioni in spiaggia, soprattutto per i bambini – spiega Martinini –. I due piccoli si erano allontanati fino a 90 metri dalla riva: senza il pronto intervento probabilmente non sarebbero riusciti a tornare da soli”.

L’addetta al salvataggio rivolge un appello ai genitori: vigilare sempre sui bambini, rispettare le bandiere e non sottovalutare i rischi di mare mosso. “Negli ultimi anni – aggiunge Martinini – vediamo sempre più spesso bambini lasciati da soli in acqua. La prudenza deve essere prioritaria”.

Un intervento che ha evitato il peggio e che ribadisce l’importanza della presenza e della professionalità dei bagnini sulle spiagge riminese.