Rimini. Due cani non sorvegliati ritirati dal canile: provvedimenti comunali dopo un episodio di aggressione ad un cittadino

Un cittadino di Rimini ha sporto denuncia al Comune dopo essere stato morso da un cane mentre si trovava sulla ciclabile lungo la sponda nord del fiume Marecchia, precisamente in via Islanda. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla presenza di cani di grossa taglia non sorvegliati nella stessa area, portando l’amministrazione comunale a prendere misure concrete.

In seguito alle segnalazioni, il canile di Rimini ha provveduto al ritiro di due cani, un dogo argentino e un pitbull, appartenenti a differenti proprietari. Per riottenere i propri animali, i proprietari dovranno conformarsi a specifiche disposizioni stabilite da un’ordinanza comunale datata 24 marzo. Le regole impongono che i cani siano tenuti negli spazi privati, accompagnati da museruola e guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e cinquanta quando portati in luoghi pubblici. È vietato lasciare i cani incustoditi e i proprietari dovranno anche stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

La mancata osservanza di queste normative comporta sanzioni amministrative che variano da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro. Inoltre, i costi per la custodia dei cani nel canile saranno a carico dei proprietari.