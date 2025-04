Rimini. Due giovani africani condannati a oltre cinque anni per rapina al Conad di Viserba

Due uomini di origine africana, di 25 e 26 anni, sono stati condannati a 5 anni e 1 mese di carcere per rapina impropria, con l’accusa di aver tentato di sottrarre alcolici da un supermercato Conad di Viserba. L’episodio è avvenuto il 26 ottobre 2024.

Secondo le indagini, i due soggetti sarebbero entrati nel punto vendita con zaini, che hanno riempito con una lattina di Red Bull e sette bottiglie di vodka e gin, per un valore totale di circa 126 euro. Dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, sono stati notati da un addetto alla sicurezza. Quest’ultimo ha tentato di fermarli, afferrando uno degli zaini, ma uno dei giovani ha estratto un coltello nel tentativo di scappare. La fuga è stata però interrotta dall’intervento della Polizia, che ha arrestato i due per rapina aggravata dall’uso di armi.

I due imputati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di rapina e furto, sono attualmente in custodia cautelare in carcere. La loro difesa è affidata agli avvocati Nicola Campana e Fabrizio Belli.