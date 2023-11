Rimini. Due incidenti in città nel giro di poco tempo: nessun ferito grave

Erano le 9.00 di questa mattina quando in centro a Rimini l’autista di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo in via Francesco Crispi, nei pressi dello stadio “Romeo Neri”. La Panda ha urtato un’altra automobile e danneggiato un’altra parcheggiata per poi ribaltarsi sulla strada.

Non ci sono stati feriti, ma la strada è stata chiusa temporaneamente. Sul posto Polizia municipale e Vigili del Fuoco

Un secondo incidente è avvenuto in Via Destra del Porto, direzione monte-mare, all’altezza del civico 87.

Una giovane donna alla guida di un’automobile, presumibilmente a causa di una distrazione, ha provocato una serie di collisioni: l’auto ha colpito una Smart parcheggiata, proiettandola contro un albero. Successivamente, l’auto della donna ha terminato la sua corsa sul marciapiede, abbattendo la segnaletica stradale e una bicicletta parcheggiata.

Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano pedoni sul marciapiede. La conducente dell’auto è rimasta lievemente ferita. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco di Rimini.