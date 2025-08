Rimini, due ragazzi in scooter finiscono contro auto in sosta: doppio intervento del 118

Due incidenti in sequenza hanno movimentato la serata di ieri, domenica 3 agosto, sulle strade della città. In entrambi i casi, a rimanere feriti sono stati due uomini in sella ai rispettivi scooter, finiti contro auto parcheggiate a bordo strada. I mezzi coinvolti e le dinamiche, pur diverse, hanno un punto in comune: l’impatto violento che ha reso necessario l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale.

Il primo episodio si è verificato attorno alle 22 in viale Tripoli, quando un uomo, alla guida di una Yamaha XC 300, stava procedendo in direzione monte-mare. A un certo punto, un’auto gli avrebbe tagliato la strada, costringendolo a una brusca manovra per evitare lo scontro. Il tentativo, però, non ha impedito allo scooterista di finire contro alcune auto in sosta.

All’arrivo dei soccorsi, il personale del 118 ha stabilizzato il ferito e ne ha disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica.

Non era ancora concluso l’intervento in viale Tripoli, che un secondo incidente ha richiesto l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori. In viale Regina Margherita, poco dopo, un altro scooterista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato anch’egli contro un’auto parcheggiata. Anche in questo caso, l’impatto ha reso necessario il trasporto del ferito in ospedale, stavolta all’Infermi di Rimini.

Oggi, lunedì 4 agosto, si lavora per chiarire le responsabilità e definire con precisione le cause che hanno portato ai due incidenti nel giro di pochi minuti. Le condizioni dei feriti, al momento, non risultano gravi ma restano sotto osservazione.