Rimini e entroterra romagnolo, fiumi sorvegliati speciali e rischio erosione dei litorali: anche oggi è allerta meteo

Il maltempo non dà tregua alla Romagna e, dopo le precipitazioni intense della notte tra lunedì e ieri, la Protezione Civile ha prorogato anche per oggi l’allerta meteo di colore giallo. A preoccupare maggiormente sono i corsi d’acqua, soggetti a improvvisi innalzamenti dei livelli idrometrici, e le coste, esposte a nuovi episodi di erosione per effetto del moto ondoso.

Nella mattinata di martedì 29 luglio si sono registrati fenomeni localizzati di ruscellamento e alcune frane lungo i versanti collinari, a causa del terreno già saturo. Le piogge hanno provocato il superamento della soglia di attenzione (soglia 1) in diversi tratti dei fiumi romagnoli, rendendo necessaria una vigilanza costante nelle zone più esposte.

La situazione non è migliore lungo il litorale centro-meridionale, dove le onde hanno superato i due metri d’altezza. In alcuni punti si sono già verificati cedimenti e perdite di sabbia che mettono sotto pressione la stabilità degli arenili. Il rischio erosione resta dunque alto, in particolare nei tratti privi di difese naturali o artificiali.

Per quanto riguarda il meteo, la giornata di ieri si è aperta con cieli irregolarmente nuvolosi e rovesci sparsi. Le condizioni sono migliorate nel corso del pomeriggio, fino a tornare serene o poco nuvolose in serata. Le temperature minime del mattino si sono attestate tra i 12 gradi nelle aree montane e i 18 lungo la costa, mentre le massime non hanno superato i 24 gradi. Venti sostenuti, con raffiche fino a 62 km/h sui rilievi e 52 sulla fascia costiera, hanno contribuito a rendere più critica la situazione, in particolare per quanto riguarda il moto ondoso.

L’allerta gialla rimane attiva anche per oggi, con la raccomandazione di prestare attenzione nelle aree fluviali, collinari e costiere. La fase instabile potrebbe attenuarsi nelle prossime ore, ma le autorità mantengono alta la guardia.