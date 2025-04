Rimini. E’ partito C’entro facile, il trenino delle feste che permette di raggiungere il centro storico

E’ iniziato dal 1° dicembre il servizio gratuito che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante le festività natalizie

Sono tornate, infatti, le linee di C’entro Facile, il servizio del trenino nella sua versione ‘allargata’, già sperimentata in passato, che ha l’obiettivo di favorire l’accessibilità nel centro storico tramite navetta gratuita che consente di decongestionare il traffico in prossimità del centro storico. Le linee di trasporto verso il centro anche quest’anno sono quattro e partono come sempre dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto, a cui si aggiungono i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle.

Il servizio è in funzione da venerdì 1° dicembre, per il week-end, e nelle seguenti prossime giornate: 8-9-10-15-16-17-21-22-23-24 e tutti i giorni dal 26 dicembre fino al 7 gennaio.

Gli orari delle navette prevedono corse dalle 9 alle 12.30 (ultima partenza dal centro storico alle 12.45) e, nel pomeriggio, dalle 14.45 alle 19.15 (ultima partenza dal centro storico alle 19.30). Le navette hanno una cadenza di circa 30 minuti.

Nelle giornate del 26/12 e 01/01 il servizio sarà attivo solo nella fascia pomeridiana.

Comune di Rimini