Rimini e Toscana: è scontro duro sul progetto eolico di Badia del Vento

La recente approvazione da parte della Toscana del progetto per un impianto eolico a Badia del Vento, a pochissimi metri dal confine con la provincia di Rimini, ha scatenato forti critiche da parte delle autorità locali riminesi. Il presidente della Provincia di Rimini e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso un netto disappunto riguardo alla decisione toscana, definendola un segnale negativo non solo per il territorio riminese ma anche per l’approccio generale che si dovrebbe avere nel trattare le energie rinnovabili a livello nazionale.

Sadegholvaad ha evidenziato come la scelta della Toscana sia stata presa ignorando i pareri contrari espressi dalla Regione Emilia-Romagna, da tre Soprintendenze, da diversi Comuni, dalla stessa Provincia di Rimini e dalla maggioranza delle associazioni ambientaliste e culturali coinvolte. Questa decisione, secondo il sindaco, rappresenta un esempio di come spesso su temi delicati si privilegi un metodo frammentato e poco collaborativo, caratterizzato da scorciatoie e mancanza di dialogo tra territori confinanti.

Il presidente della Provincia ha poi sottolineato l’importanza di una gestione responsabile e condivisa dell’energia, ritenuta cruciale per il futuro dell’Italia, delle sue famiglie e delle imprese, richiamando anche quanto recentemente affermato dal presidente di Confindustria sul valore strategico del settore energetico. A suo avviso, la strada da percorrere dovrebbe essere quella di un coordinamento a livello territoriale più ampio e lungimirante, superando visioni ristrette e interessi localistici.

In particolare, Sadegholvaad ha criticato il modo in cui la Toscana ha proceduto, definendolo un intervento “estemporaneo” che scarica sugli enti vicini conseguenze che non sono direttamente di loro competenza. Ha inoltre osservato come questo comportamento non tuteli neanche la stessa regione Toscana, che altrove si mostra molto attenta a preservare i propri paesaggi dall’impatto degli impianti eolici.

Per questi motivi, la Provincia di Rimini ha annunciato che collaborerà strettamente con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Casteldelci per intraprendere tutte le iniziative necessarie a difendere il territorio e a promuovere un approccio più maturo e rispettoso nel confronto sulle politiche energetiche.

Questo caso sottolinea le difficoltà di costruire sinergie efficaci tra regioni confinanti quando si tratta di temi ambientali e infrastrutturali, mettendo in evidenza la necessità di una visione condivisa e di un dialogo istituzionale più profondo.