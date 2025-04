Rimini. È venuto a mancare Guido Zangheri, direttore dell’Istituto musicale Lettimi

«Ci mancherà Guido Zangheri», affermano il sindaco Jamil Sadegholvaad e il referente del Conservatorio Maderna-Lettimi di Rimini Enrico Meyer, in seguito alla scomparsa del leggendario direttore dell’Istituto Lettimi.

Zangheri è stato descritto come l’ultimo rappresentante, forse il più giovane, di una generazione eccezionale di intellettuali che hanno mantenuto vivo l’interesse per la cultura in tempi difficili. Ha contribuito alla rinascita culturale e ambientale di Rimini attraverso il suo ruolo nel mondo della musica colta e nel suo impegno nei club service riminesi.

Con la sua passione per la musica e il suo ruolo importante nella creazione del Conservatorio Maderna-Lettimi, Zangheri ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità artistica riminese. È stato un punto di riferimento per molte persone, sempre disponibile e generoso, e ha lavorato instancabilmente per promuovere la cultura musicale nella sua città.

Il suo spirito vivrà attraverso il suo contributo duraturo al mondo della musica e della cultura a Rimini. Lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo e il suo impatto positivo saranno per sempre un faro luminoso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. Possa la sua musica risuonare in eterno nei cuori di coloro che lo hanno amato e apprezzato»