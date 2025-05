Rimini. Edilizia scolastica: adeguamento della scuola primaria “De Amicis”

Non solo un importante intervento di adeguamento infrastrutturale, ma una serie di migliorie – approvate dalla Giunta in seduta odierna -che permetteranno di ottimizzare gli spazi, aumentare l’accessibilità, qualificare infissi e qualità ambientale. Se l’obbiettivo generale è quello di continuare nel piano di riqualificazione del patrimonio scolastico, quello specifico è dotare alcuni spazi della scuola primaria “De Amicis” per permettere l’ospitalità temporanea di due sezioni della vicina scuola per l’infanzia “Il volo” per il prossimo anno scolastico. “Il Volo” sarà infatti interessata, a partire dalla stagione estiva, da importanti lavori di consolidamento e ottimizzazione, per i quali si rende necessario il trasferimento, a pochi metri, nella vicina scuola primaria “De Amicis”.

In particolare saranno coinvolti dagli interventi alcuni spazi al piano terra, gli accessi, e gli spazi esterni in modo da poter ospitare non solo le due sezioni, ma anche i servizi annessi, tra qui anche quello per la mensa. Un collocamento, il piano terra e gli ampi giardini esterni, ottimale per i servizi d’infanzia. Un intervento, complessivo, da circa 150 mila euro.

Comune di Rimini