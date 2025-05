Rimini. Eletto il primo presidente dei Forum deliberativi di quartiere, Marco Succi del numero 11 “Marecchiese”

Superata quota 700 iscritti, stasera appuntamento al Forum deliberativo di Viserba mare.

È Marco Succi il primo presidente eletto – nel forum 11 Marecchiese – dalle assemblee dei Forum deliberativi di quartiere del Comune di Rimini. Ieri sera. La votazione è avvenuta a Corpolò, in una sala del Centro sociale in piazza del Tituccio gremita da più di cento partecipanti, di cui 87 votanti. Oltre agli 89 cittadini regolarmente registrati, si sono aggiunti nel corso della serata tanti altri cittadini anche solo per ascoltare ed informarsi. Grande curiosità e tante le aspettative, in un clima costruttivo e molto partecipato. Oltre al presidente Marco Succi, sono stati eletti Giorgio Urbinati come vicepresidente e Milena Falcioni in veste di segretaria.

Dopo la prima serata di ieri continua a crescere il numero degli iscritti ai Forum deliberativi, sfruttando i format online, arrivati a superare la soglia dei 700.

Questa sera, ore 20.45, l’appuntamento è con il Forum deliberativo 1 zona nord (mare), nella sala civica di Viserba in via Mazzini 22.

Comune di Rimini