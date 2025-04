Rimini. Emessa allerta meteo “gialla” per vento, stato del mare e criticità costiera per giovedì 17 aprile

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso allerta meteo “gialla” per vento, stato del mare e criticità costiera per giovedì 17 aprile che riguarda l’area di riferimento “B2” che ricomprende il Comune di Rimini.

Nella prima parte della giornata è prevista un’intensificazione della ventilazione sud-orientale lungo la fascia costiera, con venti di burrasca moderata (62-74 km/h) e mare da molto mosso ad agitato al largo, soprattutto sul settore settentrionale, dove l’altezza dell’onda potrà raggiungere i 3 metri.

Dal pomeriggio la rotazione dei venti da sud-sud-ovest porterà un rinforzo della ventilazione sul settore appenninico, in particolare su quello centro-orientale, dove si raggiungeranno venti con intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) con probabile raffiche di intensità superiore soprattutto sul settore romagnolo.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte , si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia, rischio idraulico, idrogeologico e forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web ( https://registrazione.alertsystem.it/rimini ) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.

Comune di Rimini