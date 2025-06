Rimini, emozione e sport alla 4ª “Rimini Summer Cup” Memorial Elisa Antonacci

Oltre 120 ginnaste italiane e internazionali, due giorni di gare intense, lacrime, sorrisi e ricordi condivisi: si è conclusa con grande partecipazione e commozione la quarta edizione della “Rimini Summer Cup” – Memorial Elisa Antonacci, svoltasi il 14 e 15 giugno nella città romagnola.

L’evento, nato per ricordare la giovane atleta Elisa Antonacci, scomparsa prematuramente tre anni fa, si è confermato una manifestazione di alto livello tecnico e profondo valore umano. Le 124 atlete in gara – provenienti da Italia, Germania e Spagna – hanno portato in pedana la stessa passione e dedizione che Elisa metteva nello sport che amava, regalando al pubblico presente due giornate di vera emozione.

L’organizzazione, curata dai suoi allenatori Michela Carlini e Thomas Grasso, insieme allo staff dell’Associazione Celle Rimini presieduta da Simone Grasso, è stata impeccabile e molto apprezzata da tecnici e accompagnatori. Presenti anche numerose autorità, tra cui Roberta Frisoni (Assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport), Giulia Corazzi (Presidente del Consiglio Comunale di Rimini), Mattia Morolli (Assessore comunale ai Lavori Pubblici), Rodolfo Zavatta (Delegato provinciale CONI) e Corrado Dones (Presidente FGI Emilia-Romagna).

A rendere ancora più toccante la manifestazione, un momento di ricordo collettivo con la proiezione di un video che ritraeva Elisa con le sue compagne di squadra sulla spiaggia di Rimini, seguito da un’esibizione artistica carica di emozione, con musica dal vivo e coreografia dedicata.

Il Trofeo Elisa Antonacci è stato assegnato ad Alessia Guicciardi della società Biancoverde Imola, premiata da Alessandra Gabellini, mamma di Elisa, e dall’Avv. Maria Dones, Presidente del Comitato Regionale FGI Emilia-Romagna.

Ancora una volta, la “Rimini Summer Cup” ha dimostrato come lo sport possa farsi memoria, bellezza e comunità. E attraverso il sorriso e i sogni delle giovani atlete, Elisa continua a vivere.