Rimini. Eseguito un mandato di arresto internazionale nei confronti di un cittadino straniero

Nella giornata di ieri, 30 giugno, due agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Rimini, hanno proceduto all’arresto di un giovane di nazionalità peruviana, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie del Perù.

Il mandato era stato disposto in data 10 aprile 2025 dalla Corte Superiore di Giustizia di Haura per il reato di violenza sessuale, punito dalla legislazione dello Stato richiedente con una pena massima di 26 anni di reclusione.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione Interpol in banca dati, che allertava della presenza dello stesso presso una struttura ricettiva sita in Rimini in zona Rivabella.

Il cittadino peruviano è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito ed è stato messo a disposizione della autorità giudiziaria competente per l’esame della richiesta.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato