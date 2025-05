RIMINI, ESPULSA DALL’ ITALIA, MA RIENTRA ILLEGALMENTE:  CITTADINA STRANIERA ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO

Una cittadina straniera, già destinataria di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como nel mese di marzo, è stata rintracciata nel comune di Rimini, zona Miramare, dalla Polizia di Stato. La donna, che era stata allontanata dal Paese ed accompagnata alla frontiera, è tornata illegalmente in Italia, violando il provvedimento a suo carico. L’operazione è stata condotta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei controlli di sicurezza del territorio, finalizzati anche a contrastare le presenze irregolari sul territorio e a garantire il rispetto delle normative a tutela della sicurezza nazionale.

La donna, in precedenza, era stata allontanata per possesso di una carta di identità contraffatta. A seguito del controllo effettuato dalla Polizia di Stato, la cittadina straniera è stata tratta in arresto, in quanto rientrata sul Territorio Nazionale violando il Divieto di reingresso per anni 3, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa