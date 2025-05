Rimini. Ex hotel pericolante su viale Regina Elena: scatta una nuova ordinanza del Comune per tutelare sicurezza e decoro

Nuovo intervento del Comune di Rimini per fronteggiare il degrado urbano. Dopo le segnalazioni dei residenti e i sopralluoghi congiunti della Polizia Locale, della Protezione Civile e degli uffici tecnici, è stata firmata un’ordinanza che impone urgenti misure di messa in sicurezza per un ex hotel abbandonato lungo viale Regina Elena.

L’edificio, già oggetto di provvedimenti nel 2020 e nel 2023 – in parte rimasti inapplicati – è tornato al centro dell’attenzione per il rischio concreto di crolli: tra gli episodi più recenti, il distacco di un tubo pluviale e frammenti di cornicioni caduti, che rappresentano un pericolo reale per i passanti e i veicoli in transito.

La nuova ordinanza prevede l’immediata installazione di barriere rigide di protezione sul marciapiede, oltre alla verifica strutturale delle facciate e alla rimozione di tutti gli elementi pericolanti. Preoccupa inoltre la presenza di veicoli nel cortile, ancora utilizzato come area di sosta nonostante le condizioni critiche dell’immobile.

L’operazione rientra nell’ambito delle azioni dell’Amministrazione comunale per il recupero del decoro e la tutela della pubblica incolumità, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione turistica.