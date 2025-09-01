Rimini FC perde l’accesso allo stadio Romeo Neri per mancati pagamenti

Il Comune di Rimini ha deciso di sospendere l’utilizzo dello stadio Romeo Neri al Rimini FC a causa di mancati pagamenti. Nonostante una comunicazione inviata venerdì scorso dall’ufficio sport del Comune, che ricordava l’invito a versare circa 17.464 euro per la rata di affitto scaduta il 1° agosto e 821 euro per il ripristino dei danni causati dall’incendio al tappetone durante la partita con il Perugia della scorsa stagione, il pagamento non è ancora stato effettuato.

La mancata ricezione degli importi, che include anche una mora per il ritardo, ha portato il Comune a prendere la decisione di privare il Rimini FC dell’uso dello stadio. Si sottolinea che, a differenza di altri impianti comunali, lo stadio Romeo Neri non prevede un meccanismo di prelazione, quindi la società potrà richiedere nuovamente l’accesso una volta saldati i debiti.

Per ora non sono stati resi noti eventuali piani o tempi per il pagamento da parte del club, né ulteriori interventi da parte delle parti coinvolte.