Rimini, festa in spiaggia per l’inclusione: domani l’inaugurazione ufficiale di “Spiaggia Libera Tutti”

Dopo una settimana di rodaggio e già oltre 140 prenotazioni, la prima spiaggia completamente accessibile della Riviera apre ufficialmente i battenti con una grande festa pubblica, in programma domenica 22 giugno alle ore 12 presso il tratto di arenile accanto a Piazzale Boscovich. Il progetto si chiama “Spiaggia Libera Tutti” e rappresenta molto più di un’infrastruttura turistica: è un simbolo concreto di inclusione, accessibilità e diritti.

Promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con una rete di realtà del territorio – tra cui Cooperativa Amici di Gigi (capofila), InOpera Cooperativa Sociale, Service Web, RiminUp, Club Nautico di Rimini e Cooperativa Bagnini Rimini Sud – la spiaggia si propone di offrire un’esperienza balneare serena, autonoma e sicura a persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, grazie a servizi gratuiti, personale formato e ausili dedicati.

“Spiaggia Libera Tutti non è soltanto un nuovo tratto di litorale, ma un simbolo concreto di una città che sceglie di essere inclusiva ogni giorno,” si legge nel comunicato del Comune.

Inaugurazione tra istituzioni, teatro e musica

La cerimonia ufficiale si terrà alle ore 12 di domenica, con la partecipazione del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’Assessore alle Politiche Sociali Kristian Gianfreda e del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, il pubblico potrà assistere all’interpretazione teatrale di Giampiero Bartolini, che porterà in scena il testo “La vita è una trama di miliardi di rette…”, accompagnato da musiche ispirate al mare. Seguiranno racconti delle prime esperienze in spiaggia, presentazione del progetto e momenti musicali dal vivo per celebrare insieme questo importante traguardo.

Una spiaggia inclusiva aperta ogni giorno

“Spiaggia Libera Tutti” sarà attiva tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, offrendo gratuitamente bagni assistiti, percorsi sensoriali, giochi di gruppo, laboratori artistici, ginnastica dolce, teatro, musica e momenti di relax, con attività programmate dal lunedì al sabato, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30.

Il progetto ha già dimostrato di rispondere a un’esigenza reale, accogliendo 75 persone in una sola settimana di apertura. Una risposta importante non solo sul piano pratico, ma anche simbolico, che consolida Rimini come punto di riferimento per un turismo accessibile, umano e consapevole.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

? www.spiaggialiberatutti.it

? info@spiaggialiberatutti.it