Rimini, fiaccolata silenziosa in piazza Cavour contro il massacro a Gaza

A Rimini, in piazza Cavour, si è svolta una fiaccolata silenziosa per chiedere la fine del dramma che sta devastando Gaza. Alla vigilia della Festa della Repubblica, circa mille persone si sono riunite per l’evento “Nella notte della democrazia”, promosso dalla giornalista Paola Caridi.

Il silenzio ha parlato forte: per oltre un’ora sono stati letti i nomi dei bambini vittime del conflitto, un elenco doloroso e infinito, con i loro nomi incisi anche sulle torce accese dai partecipanti.

Alle 22, l’illuminazione principale di piazza Cavour si è spenta, mentre alle 22:05 è stato diffuso l’audio dell’artista Alessandro Bergonzoni intitolato “Esercitazione di immedesimazione”. Per tre minuti, sirene simboliche hanno accompagnato un testo che invita a mettersi nei panni delle vittime della guerra, trasformando la piazza in uno spazio di intensa partecipazione emotiva collettiva.