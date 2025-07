Rimini, flash mob di salute e movimento in piazzale Kennedy aprirà domani, 26 luglio, il Summer Pride: si danzerà sulle note dei Coldplay

Domani, sabato 26 luglio, Rimini si prepara ad accogliere il Summer Pride con un’iniziativa speciale che anticipa la tradizionale parata. Prima della partenza del corteo da piazzale Fellini, infatti, è in programma un grande flash mob in piazzale Kennedy, pensato per promuovere salute, benessere e inclusività.

L’evento, promosso da Ausl Romagna in collaborazione con Movimento Centrale e gli organizzatori del Summer Pride, si basa sul tema “Attiviamoci! – Gesti di benessere, gesti di salute”. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e partecipanti sull’importanza di contrastare la sedentarietà, considerata un fattore di rischio indipendente per la salute, e di inserire nella vita quotidiana pause attive che favoriscano il benessere psicofisico.

A guidare la coreografia, a partire dalle 17.45, sarà Claudio Gasparotto con il suo team di Movimento Centrale, che proporrà una pausa attiva inclusiva sulle note di “Viva la Vida” dei Coldplay. La performance sottolinea come pochi minuti di movimento possano fare una grande differenza, riaffermando il principio che muoversi significa prendersi cura di sé, prevenire e condividere responsabilità.

Durante la serata, Ausl Romagna garantirà anche la presenza dell’Unità di strada del servizio Dipendenze patologiche “Progetto Circolando”. Un gazebo informativo sarà allestito in prossimità della rotonda del Parco Fellini, punto di arrivo della parata, dalle 20.30 all’1 di notte. Qui saranno promosse azioni di prevenzione e riduzione dei rischi legati a sostanze legali e illegali, con particolare attenzione a comportamenti a rischio come la guida in stato di alterazione, le malattie sessualmente trasmissibili e il fenomeno del chemsex.

L’iniziativa incoraggerà inoltre strategie di divertimento responsabile, come l’adozione del guidatore designato e altre soluzioni per un rientro sicuro. Sarà possibile effettuare il monitoraggio del tasso alcolemico e ricevere materiali informativi e gadget volti a stimolare una cultura del consumo consapevole e un accesso facilitato ai servizi per le dipendenze sul territorio.

Con questo evento, Rimini conferma il suo impegno nel coniugare festa, inclusione e attenzione alla salute pubblica, lanciando un messaggio chiaro: prendersi cura di sé e degli altri è il primo passo verso una società più sana e accogliente.