Rimini fra i luoghi da non perdere secondo la nuova guida turistica cinese dedicata all’Italia

La nuova guida turistica cinese “Italy, the place to be” afferma che Rimini è uno dei luoghi da non perdere in Italia. Scritta da Susan Sun, anche conosciuta come Sun Qishan, la guida fornisce una panoramica dettagliata della città, che è famosa per essere la città natale del regista Federico Fellini. La guida menziona la lunga spiaggia e le piste ciclabili di Rimini, oltre ai luoghi storici come il Tempio Malatestiano, Piazza Tre Martiri e il borgo San Giuliano. I monumenti romani come l’Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo e il Ponte di Tiberio sono anche raccomandati nella guida. Oltre a ciò, la guida mette in evidenza il buon cibo e le opportunità di benessere offerte dalla città, come le spa. La guida, scritta in cinese e distribuita in Cina, sarà presentata dall’autrice in diverse città cinesi durante eventi promozionali. Susan Sun è affascinata dall’Italia e condivide l’amore per il paese con suo marito italiano. La guida è pensata per fornire ai turisti cinesi consigli e informazioni preziose per vivere appieno la cultura e il territorio italiano durante il loro viaggio.