Rimini, Fratelli d’Italia chiede un minuto di silenzio in consiglio comunale per Charlie Kirk

Un gesto simbolico in memoria di Charlie Kirk: è la richiesta presentata da Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Rimini. L’iniziativa è stata avanzata dal consigliere Carlo Rufo Spina in vista della seduta in programma domani, giovedì 25 settembre.

Secondo FdI, un minuto di silenzio rappresenterebbe un segnale di rispetto verso la vittima e, allo stesso tempo, un messaggio contro ogni forma di violenza politica. L’intenzione è quella di ribadire che la libertà di parola e il diritto al dissenso sono principi universali e pilastri irrinunciabili per ogni democrazia.

Il tema approda quindi tra i banchi del consiglio comunale, dove la proposta diventa anche occasione per riaffermare il valore del confronto libero, senza derive di odio o intimidazione.