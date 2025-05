Rimini. Fuga di metano a Miramare: intervento immediato dei vigili del fuoco

Questa mattina, una fuga di metano ha interessato la zona di Miramare, precisamente in viale Berna, nei pressi di via Pontresina. L’incidente è avvenuto a causa di una rottura accidentale di una condotta durante i lavori di manutenzione al parco “Spina verde”. L’allerta è stata lanciata intorno alle 8.30, e i vigili del fuoco, insieme al personale della rete del gas, sono prontamente intervenuti per gestire la situazione.

L’incidente ha comportato l’interruzione dell’erogazione di metano in una vasta area, che ha incluso anche l’aeroporto “Federico Fellini”. Le operazioni di contenimento della fuga si sono concluse dopo le 10, e attualmente sono in corso i lavori per ripristinare il servizio di distribuzione.