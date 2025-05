Rimini. Fugge dopo aver rubato 2900 euro da una macchina. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata del 28 luglio c.m., la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nordafricano per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, verso le ore 08.00 una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre svolgeva il normale controllo del territorio, veniva fermata da un turista che riferiva che due soggetti nordafricani si erano impossessati della somma di 2900 euro in contanti che custodiva nel vano portaoggetti della sua autovettura lasciata incautamente aperta sulla pubblica via e che erano appena fuggiti in direzione mare.

Dopo aver raccolto alcune dichiarazioni, i poliziotti si davano alle ricerche dei rei individuando poco distante un soggetto corrispondente alla descrizione; lo stesso veniva fermato, privo di documenti, ed era in possesso di un borsello all’interno del quale vi era una forbice alterata.

Veniva accompagnato presso gli Uffici di Polizia per l’identificazione ed essendo sopposto a perquisizione personale, i poliziotti notavano un rigonfiamento all’interno dei pantaloni dove veniva rinvenuta esattamente la somma sottratta poco prima alla vittima nonché della sostanza stupefacente.

A seguito di denuncia, al turista veniva posto in visione un album fotografico con diverse fotografie redatto da personale della Polizia Scientifica all’interno del quale riconosceva subito la foto dell’autore.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e denunciato per il possesso di sostanza stupefacente ed oggetti atti ad offendere; veniva disposto il rito direttissimo nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato