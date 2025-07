Rimini, Gambero Rosso premia la paninoteca “Pane, vino e baghino”: l’hamburger migliore della città

Nel panorama gastronomico riminese, in mezzo a celebri piadinerie, si fa spazio con forza una paninoteca di quartiere che da anni conquista palati e riconoscimenti: “Pane, vino e baghino”, situata nel cuore dell’Ina Casa, è stata premiata per il quinto anno consecutivo dal Gambero Rosso come la migliore per gli hamburger della città.

Gioacchino Meli, fondatore e volto noto della paninoteca, racconta come dietro a un’ironia social che contraddistingue la sua comunicazione – dall’originale “eau de baghin” in omaggio al profumo francese – ci sia un lavoro costante e una passione autentica. La sua soddisfazione per l’inserimento nella Guida è palpabile: nonostante sia il quinto anno di fila, ogni riconoscimento mantiene intatta l’emozione. La filosofia della paninoteca punta a un equilibrio preciso: prodotti rigorosamente fatti in casa, cura maniacale ai dettagli e prezzi accessibili, senza compromessi sulla qualità.

Lontano dal definirsi gourmet, Meli preferisce identificarsi come un “porchettaro”, dove a fare la differenza è la sostanza più che l’apparenza. Tra le specialità che hanno conquistato la guida spiccano i panini rivisitati in chiave romagnola, come il Tin Bota con porchetta e pomodori gratinati, e il nuovo “E strazzed”, un panino artigianale con pulled pork proposto al prezzo più competitivo della città. Ma è soprattutto la varietà e ricchezza degli hamburger a far parlare di sé: dal raffinato Bela Burdela, condito con olio al tartufo bianco, all’imponente Gnurent, un panino XXL con 200 grammi di carne accompagnata da salsa barbecue, verdure grigliate, scamorza fusa e bacon.

Ogni mese la paninoteca lancia nuove proposte, frutto di una sperimentazione continua e del coinvolgimento diretto con la clientela, mantenendo viva una tradizione artigianale che non smette di sorprendere.

In un contesto dove la piadina resta un’icona locale, “Pane, vino e baghino” emerge con forza come un punto di riferimento autentico e innovativo per gli amanti del buon cibo informale a Rimini.