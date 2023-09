Rimini. Giardini d’Autore: tra natura e bellezza il 16 e il 17 settembre

Questo meraviglioso appuntamento torna per un weekend tra natura e bellezza il 16 e il 17 settembre a Rimini.

L’evento dedicato ai fiori, ai giardini, all’artigianato ed al design con espositori provenienti da tutte le parti di Italia, ognuno con un prodotto unico e diverso dagli altri si svolgerà in una location inedita. La manifestazione botanica avrà luogo, infatti, nel centro storico di Rimini per un weekend dedicato alla magia dei fiori nella cornice più suggestiva della città: Piazza Malatesta.

Come sempre Giardini d’autore trasforma lo spazio naturale in un’esperienza unica che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, un evento assolutamente da non perdere.